Giroud, solo Milan. Milan, solo Giroud. C’è il via libera del Chelsea

Olivier Giroud, un tormentone che va avanti da un paio di mesi. Soprattutto: Giroud ha voluto sempre il Milan e il Milan ha aspettato solo Giroud, al netto di altri nomi fatti spesso senza un perché. Tutto questo perché, malgrado il rinnovo scattato in automatico con il Chelsea, la volontà dell’attaccante francese era quella di trovare una soluzione che gli permettesse di mantenere la parola data in tempi non sospetti. I rapporti con Blues hanno consentito di aspettare, con pazienza certosina, ma con la quasi sicurezza di poter arrivare alla soluzione. E così andrà, c’è il via libera, pagando quel minimo indennizzo – tra 1,5 e 2 milioni – che Marina Granovskaia ha sempre chiesto per liberare Giroud, anche in nome di quella coerenza indispensabile dopo il rinnovo del contratto. Ecco perché tutti gli altri nomi spesi, almeno per l’attacco, non avevano motivo di esistere. Al punto che per Giroud al Milan siamo in pieno countdown, il matrimonio sarà celebrato. E Pioli avrà lo specialista che aveva messo al primo posto della lista.

FOTO: Sito Chelsea