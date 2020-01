Giroud-Slimani-Okaka, una notte di attesa

Sarà una lunga notte per tanti protagonisti del mercato. Tre su tutti. Partiamo da Olivier Giroud: l’attaccante, in scadenza con il Chelsea, era stato bloccato settimane fa dall’Inter, poi il club nerazzurro è entrato in una fase di stallo e il francese si è guardato intorno. Non solo il Tottenham, a caccia di un sostituto di Kane, nelle scorse ore anche la Lazio è uscita allo scoperto: Giroud, che ha aspettato a lungo l’Inter (occhio, non escludiamo un possibile ritorno last minute dei nerazzurri), vorrebbe lasciare il Chelsea e accetterebbe la proposta biancoceleste. Ma dipende dal club inglese che deve trovare un sostituto. La stessa Inter giorni fa è stata accostata dai media francesi a Islam Slimani, algerino trentunenne in prestito al Monaco dal Leicester, un’ipotesi da monitorare nelle ultimissime ore di mercato. Un’idea che il sito Le10sport.com aveva rilanciato con una certa forza il 24 gennaio, con conferme nelle ultime 48 ore dall’Inghilterra e con l’interesse anche del Tottenham. E il Monaco – non a caso – si è già attivato per trovare un attaccante nel caso in cui dovesse liberare Slimani: il club del Principato – come vi abbiamo anticipato – ha chiesto ufficialmente Stefano Okaka, è lui la prima scelta, al doppio dell’attuale ingaggio. L’Udinese riflette perché non ha un sostituto a poche ore dalla fine del mercato. Giroud-Slimani-Okaka, sarà una notte di attesa…

Foto: L’Equipe