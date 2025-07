Giroud si presenta al Lille: “Sono tornato per mettermi in gioco. Il mio corpo mi dice che posso ancora dare tanto”

02/07/2025 | 15:26:20

Olivier Giroud è ufficialmente un nuovo giocatore del Lille. L’attaccante, storico capocannoniere della nazionale francese, ha parlato con grande entusiasmo del suo ritorno in patria, a quasi 39 anni. Dopo l’esperienza in MLS con il Los Angeles FC, Giroud si prepara a una nuova sfida in Ligue 1 con il LOSC: “Mi sento bene fisicamente, non ho alcun dubbio sulle mie capacità,” ha dichiarato il bomber, rassicurando tutti sulle sue condizioni nonostante i recenti fastidi alla caviglia. “Ho scelto di tornare in un campionato che conosco e che si adatta bene alle mie caratteristiche. Ho bisogno di stimoli e sfide, e questa mi parla. Torno per il piacere del gioco, non per fare presenza.” Giroud ha voluto anche chiarire che non sarà solo un mentore per i giovani: “Non vengo qui a contare le farfalle,” ha detto con un sorriso. “Voglio dare il mio contributo in campo, ma sarò anche pronto a supportare i compagni dalla panchina, se necessario. Conosco bene il ruolo di guida nello spogliatoio, e sono pronto ad assumermelo.” Determinante nella sua scelta è stata la chiamata del presidente Olivier Létang: “Il suo interesse e il progetto del Lille mi hanno convinto. Tornare in Francia, vicino alla mia famiglia, agli amici e alla mia cultura… anche la gastronomia ha il suo peso,” ha ammesso scherzando. “Condivido la visione di mister Genesio e sono certo che potremo fare bene insieme.”

Foto: insta personale