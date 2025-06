Giroud saluta il Los Angeles: “Esperienza bellissima, felice di aver contribuito a un trofeo”

28/06/2025 | 14:04:59

Giroud saluta il Los Angeles dopo l’annuncio dell’addio: “Sono felice di aver contribuito al successo dell’LAFC. Dalla vittoria di un trofeo la scorsa stagione alla partecipazione al Mondiale per Club, è stata un’esperienza bellissima a Los Angeles per me e la mia famiglia”.

Foto: Instagram Los Angeles FC