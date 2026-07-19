Giroud saluta Deschamps: “Si chiude un capitolo, ma ciò che hai costruito resterà per sempre nella storia della Nazionale francese”

19/07/2026 | 17:20:22

Olivier Giroud ha voluto omaggiare tramite un post sul proprio account Instagram il commissario tecnico uscente della Nazionale francese Didier Deschamps. Queste le sue parole:

“«Saremo legati per tutta la vita.»

Queste parole che hai pronunciato nello spogliatoio dopo quella partita, quel famoso 15 luglio 2018, risuonano ancora oggi nella mia mente.

Non dimenticherò mai i 12 anni che abbiamo condiviso insieme, fatti di passione e di amore per questa maglia blu.

Ti sono grato per la fiducia che hai riposto in me, per la tua volontà di tirare fuori il meglio da me, spingendomi a volte fino ai miei limiti.

È stato un privilegio e un immenso orgoglio aver scritto la storia del calcio francese al tuo fianco, insieme alla nostra squadra.

Si chiude un capitolo, ma ciò che hai costruito resterà per sempre nella storia della nazionale francese.

Grazie, Mister”.

Foto: Instagram Olivier Giroud