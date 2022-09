Giroud-Saelemaekers-Pobega, il Milan cala il tris e stende la Dinamo Zagabria (3-1)

Buono l’esordio casalingo del Milan in Champions League: 3-1 a San Siro contro la Dinamo Zagabria. La prima frazione di gara ha visto i croati arricciati nella propria metà campo con linee strette e difesa serrata e i rossoneri in pressione offensiva con tanti uomini che però sbattono spesso e volentieri sui difensori avversari. Le prime occasioni rossonere portano le firme di Tonali e Giroud, ma la mira non è mai delle migliori. Poi al 43’ la svolta: Leao viene steso in area da Sutalo, per Gil Manzano è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Olivier Giroud che con freddezza segna il gol dell’1-0. Nell’avvio di ripresa, al minuto 47, arriva subito il raddoppio Milan: cross dalla sinistra di Leao e splendido colpo di testa di Alexis Saelemaekers. Al 56′ si riaccendono le speranze degli ospiti con uno splendido gol di Orsic, servito alla perfezione, dopo una grandissima giocata, da Petkovic. Ma gli uomini di Pioli reagiscono. E al 77′ arriva il gol del 3-1 firmato da Tommaso Pobega dopo uno scambio con Theo Hernandez. Termina così 3-1 a San Siro, il Milan si porta a quota 4 punti in vetta al girone E, aspettando i risultati di Chelsea-Salisburgo.

Foto: Instagram Milan