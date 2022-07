Giroud rivela: “L’atmosfera di vincere lo scudetto è come quella del Mondiale”

Olivier Giroud ha presentato nella giornata di oggi il suo libro autobiografico, ‘Crederci, sempre”. Un libro personale che parla di rivincita e non solo. Nel corso della presentazione il francese ha parlato anche del Milan e dell’emozione di vincere lo scudetto.

Queste le sue parole. “Ho paragonato l’atmosfera di vincere lo Scudetto a quella del Mondiale. È normale. Non ho mai visto questo tipo di celebrazioni. La gente ha aspettato a lungo questo titolo; la gente piangeva per la strada e questo ti prende il cuore. Con la Francia andammo troppo velocemente, qui ci abbiamo messo 4 ore e mezza. I tifosi a Reggio Emilia sono tutti venuti sul campo: non me lo aspettavo, è stato pazzesco”.

Foto: Twitter Milan