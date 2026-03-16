Giroud: “Rinnovo con il Lille? Non ci sono clausole, ma siamo fiduciosi. Vediamo se il fisico regge”

16/03/2026 | 13:00:14

Intervistato da RMC Sport, Olivier Giroud ha parlato del suo futuro con il Lille: “È un po’ il motivo per cui sono tornato in Francia, a casa mia. È ciò che ha pesato sulla bilancia: un ritorno in patria, per di più in un grande club come il Lille. Sono stato accolto divinamente. E ovunque vada negli stadi francesi, è solo un piacere incontrare persone che si ricordano di te e di ciò che hai realizzato con la nazionale. Non c’è nulla di definitivo. Occorre che tutte le condizioni coincidano, che tutti siano fiduciosi. e che il club abbia delle necessità. Non ho opzioni automatiche nel contratto, vediamo se il fisico regge”.