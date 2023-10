Giroud: “Quando ero piccolo mi piaceva andare in porta”

Olivier Giroud, protagonista della serata per i suoi interventi finali come portiere, ha parlato a Sky dopo la vittoria del Milan sul Genoa.

Queste le sue parole: “Non ho mai vissuto un momento così. Sono molto orgoglioso di questa squadra: abbiamo lottato fino alla fine e ho fatto una grande parata. Abbiamo lottato come leoni e sono molto felice per questi tifosi”.

La parata su Puscas vale un gol? “Quasi. Non sapevo se Calabria mi dava la palla con la testa, quindi mi son detto di andare invece di stare in porta. Ho sentito così e ci stava bene”

Perché te in porta? “Di solito va l’attaccante in questi casi, inoltre quando ero piccolo mi piaceva anadre in porta”.

Un mese fa avete perso il derby 5-1, ora siete primi: “Non molliamo mai. Abbiamo preso uno schiaffo, ma è più importante la partita dopo. Abbiamo rialzato la testa e siamo primi in classifica”.

Questa maglia da portiere la terrai per sempre? “Certo, la metto in un riquadro”.

Foto: Instagram Milan