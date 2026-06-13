Giroud: “Pulisic può essere una delle star del Mondiale. Milan? Inspiegabile il crollo”

13/06/2026 | 20:25:45

Intervistato dalla BBC, Olivier Giroud , attaccante del Lille, ex Milan, ha parlato della stagione che Pulisic ha vissuto con il Milan: “Pulisic è sempre l’uomo di punta degli Stati Uniti. Anche ora, anche se ha avuto solo una stagione così così per il Milan. Ha iniziato bene, ma poi la squadra è crollata e non si è qualificata per la Champions League, ed è stato qualche mese senza segnare. Ma, qualunque cosa succeda, sembra esserci sempre questa aspettativa intorno a Christian perché sia decisivo per gli Stati Uniti, e critiche quando non lo è. La forza mentale che devi avere è enorme e penso che abbia attraversato alcuni momenti difficili, con infortuni o quando lui o la squadra non sono andati bene, ma tutti hanno contribuito a renderlo la persona che è e ora è pronto ad affrontare questa sfida. Credo che potrà essere una delle stelle del Mondiale”.

Poi ha ricordato: “Come persona, Christian è uno che all’inizio potresti dire che è un po’ timido, ma quando lo conosci bene, si apre davvero. È un ragazzo molto premuroso, che si prende cura delle persone. Mi è piaciuto giocare con lui al Chelsea. Abbiamo avuto una grande comprensione reciproca e i nostri modi di giocare si sono complimentati davvero bene. Ho giocato come un centravanti e avevo bisogno di un po’ di ritmo e movimento intorno a me. Christian mi ha ricordato Eden Hazard, per il modo in cui affrontava gli avversari e trovava facile dribblare gli avversari. Aveva così tanto talento, aveva solo bisogno di un bell’ambiente intorno a lui. E ha anche bisogno di essere amato e apprezzato, per essere sicuro di sé e giocare con libertà. Questa era la differenza tra lui ed Eden. Eden, giocava solo a calcio per divertimento e non si metteva troppo in discussione. Era così rilassato mentre, a volte, sentivo che Christian stava mettendo troppa pressione su se stesso. Aveva troppe cose in testa. È cresciuto in Italia perché è invecchiato e ha accumulato più esperienza. All’inizio è stato un bene per lui giocare in Premier League contro squadre difficili e difensori duri, e poi ha anche imparato dall’essere in Serie A dove come attaccante affronti alcune squadre che, tatticamente, sono solo focalizzate su di te. Quando il Milan ha giocato con Rafael Leao, Christian e me davanti, ci siamo complimentati molto, e questo è il tipo di coesione di cui avranno bisogno anche gli Stati Uniti. Christian ha bisogno dei suoi compagni di squadra perché non può fare tutto da solo – ma se ha i giocatori giusti, può portarli con sé perché ha l’esperienza e la qualità per portare la squadra”.

Foto: Instagram Lille