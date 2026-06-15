Giroud: “Pulisic può portare in alto gli USA”

15/06/2026 | 11:07:39

Giroud alla BBC ha elogiato Pulisic e la sua prestazione con gli USA: “La Premier League lo ha fatto scontrare contro difese dure, mentre la Serie A lo ha fatto misurare contro squadre tatticamente organizzate. Christian può guidare la squadra perché ha la qualità per farlo”. Sul loro rapporto in campo: “Christian è un ragazzo molto premuroso, disponibile verso gli altri, nonostante all’inizio possa apparire come timido. I nostri stili di gioco erano complementari, ci siamo trovati bene in campo. I sui dribbling mi hanno sempre ricordato Eden Hazard”.

Foto: Instagram Giroud