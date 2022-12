Giroud, parla l’agente: “Andare al Milan è stata la svolta”

L’agente di Olivier Giroud, intervenuto a Le Figaro, ha parlato della scelta di Olivier di approdare al Milan, sebbene per molto tempo sembrava essere destinato a sposare l’altra squadra di Milano, l’Inter. Ecco le parole dell’agente: “Giroud voleva rimettersi in gioco per dimostrare che si poteva ancora contare su di lui, scegliere il Milan è stato un punto di svolta. Olivier è come un bambino che insegue i suoi sogni e continua a realizzarli”.

Foto: Giroud Facebook