Giroud: “Orgoglioso di essere al Milan. Giocare a San Siro è una grande emozione”

Olivier Giroud ha espresso così tutta la sua gioia ai microfoni di DAZN, dopo la doppietta contro il Cagliari: “Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan, giocare a San Siro è una grande emozione. Sono molto felice per la partita, abbiamo giocato il nostro calcio con diverse occasioni da rete. I tifosi sono stati fantastici. Sapevo che c’era qualcosa di strano sul numero nove del Milan ma non sono superstizioso, però io sono cresciuto guardando Papin, Van Basten ed Inzaghi”.

Foto: Twitter Milan