Giroud non vede l’ora: countdown Inter, presto il via libera

Olivier Giroud non vede l’ora di abbracciare l’Inter e mettersi a disposizione di Antonio Conte, un allenatore che conosce molto bene. Piero Ausilio è volato a Londra, confermato il blitz del direttore sportivo nerazzurro (impegnato non solo sul fronte Eriksen) con l’obiettivo di stringere con il Chelsea per consegnare a Conte un nuovo attaccante dopo la cessione di Politano alla Roma. Ci sono da tempo tutti gli accordi tra Giroud e l’Inter, presto è atteso via libera dei Blues per un’operazione da circa 5 milioni più bonus, mentre il francese firmerà un contratto di due anni e mezzo. Inter-Giroud, il countdown è partito…

Foto: Twitter ufficiale Chelsea