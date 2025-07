Giroud: “Non torno per fare il Messia. La MLS non faceva per me”

02/07/2025 | 23:00:21

Olivier Giroud riparte dal Lille. Dopo la parentesi in MLS, il centravanti francese ha così parlato della sua scelta di tornare in Europa: “So che ci saranno grandi attenzioni su di me, ma non torno con l’intento di fare il messia. Porterò esperienza, disponibilità e un ruolo da fratello maggiore per i più giovani. Aiuterò anche dalla panchina se servirà. Tornare in Francia mi avvicina alla famiglia, agli amici, al Paese che amo. Lille rispondeva a ciò che cercavo“.

Il francese termina così la sua esperienza negli Stati Uniti: “Non so ancora se riuscirò a tenere certi ritmi, ma sto bene e ho ancora passione. Finché il corpo me lo permetterà, voglio giocare. La MLS non faceva per me, avevo bisogno di tornare in Europa e ritrovare il piacere del gioco“.

Foto: Instagram Lille