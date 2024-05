GIROUD, L’UOMO CHE SPEZZO’ LA MALEDIZIONE DEL NUMERO 9

Ormai è ufficiale, Olivier Giroud non indosserà più la maglia del Milan. Il prossimo anno, giocherà in MLS, al Los Angeles. I rossoneri perdono un pezzo della storia recente, l’unico numero 9 a spezzare la maledizione del club nel dopo Filippo Inzaghi.

Inizia la sua carriera nel Grenoble segnando solo due gol in 27 presenze. Nel 2007 si trasferisce in prestito all’Istres, e si guadagna la chiamata del Tours, appena promosso in Ligue 2. Nel 2010 viene acquistato dal Montopellier. Sarà il protagonista indiscusso della stagione successiva, vincendo il titolo di capocannoniere e portando la squadra a vincere il primo campionato nella sua storia. Il 26 giugno 2012 passa all’Arsenal per 12 milioni. Il 18 settembre esordisce in Champions League. Con i Gunners, vince due FA Cup e due Community Shield. Il 1º gennaio 2017, nella partita di Premier League contro il Crystal Palace, porta in vantaggio l’Arsenal con uno splendido colpo dello scorpione, con il quale vincerà il FIFA Puskas Award per il gol migliore dell’anno. Il 31 gennaio 2018 si trasferisce al Chelsea a titolo definitivo per 18 milioni di euro. Nei blues, avviene la consacrazione del centravanti francese. Vince prima l’Europa League nel 2019 battendo in finale l’Arsenal per 4-1 confezionando anche la rete del primo vantaggio; nel 2021 poi, vince la Champions League battendo in finale il Manchester City 1-0.

Il 17 luglio 2021 si trasferisce a titolo definitivo al Milan. Esordisce in Serie A 23 agosto nella vittoriosa trasferta contro la Sampdoria per 0-1. Il 29 agosto realizza i primi gol in rossonero, mettendo a segno una doppietta nel match contro il Cagliari, vinto con il risultato di 4-1. Con i rossoneri, resta per tre stagioni collezionando, finora, 130 partite e 48 gol. Di questi, 38 in Serie A, 3 in Coppa Italia, 6 in Champions League e 1 in Europa League. E’ diventando il giocatore straniero più anziano (35 anni e 234 giorni) a raggiungere la doppia cifra alla stagione d’esordio nel campionato italiano. Inoltre, è anche il terzo giocatore francese nella storia del Milan ad essere andato in doppia cifra in una singola stagione dopo Papin e Menez. Tra le tante notti in cui si è reso protagonista con il Milan, la più indimenticabile per i tifosi rossoneri è sicuramente la straordinaria doppietta messa a segno in rimonta contro l’Inter il 5 febbraio 2022. I tre punti conquistati, porteranno il Milan a vincere lo scudetto il 22 maggio all’ultima giornata, sul testa a testa proprio contro i rivali interisti. Lo Scudetto del 2022, è l’unico trofeo italiano ad esser stato conquistato da Giroud. Con la nazionale francese, è stato protagonista del Mondiale vinto in Russia2018 e detiene il record di realizzazioni nella storia della Francia con 57 gol.

Giroud non farà più parte del Milan, ma lascerà per sempre un segno indelebile nei tifosi rossoneri. “Giocherò le mie ultime due partite con il Milan, poi, il prossimo anno andrò nell’MLS. Sono orgoglioso di questi tre anni, ma la mia storia con questi colori finisce qui. Il Milan rimarrà sempre nel mio cuore”. Con queste parole, il centravanti lascia il club rossonero. E’ pronto per nuove e affascinanti sfide. E’ pronto per l’MLS.

