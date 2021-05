Giroud, l’ora delle decisioni. Il Milan pista calda

Campione del mondo con la Francia, ora campione d’Europa con un club (il Chelsea). E ora per Olivier Giroud è il momento delle decisioni. Il Milan è molto interessato, pronto un biennale. Qualche fonte straniera aveva dato la trattativa completata già una settimana fa, non siamo probabilmente a questi livelli visto che serve sempre il nero su bianco. Ma la pista Milan resta caldissima: dopo vari sondaggi non concretizzatisi con altri club, Giroud può sbarcare in Serie A.

Foto: Twitter Nazionale francese