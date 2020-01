Giroud, la voglia di Inter (da un mese) e i giorni verità in arrivo

Olivier Giroud e l’Inter, sono in arrivo i giorni verità. Che il centravanti francese fosse un obiettivo dei nerazzurri è ormai il segreto di Pulcinella. Il classe 1986, in questa stagione chiuso dall’ottimo Tammy Abraham, ha da tempo manifestato l’intenzione di lasciare il Chelsea per volare alla corte di Conte, con il club nerazzurro che da oltre un mese lo ha bloccato. Vi abbiamo raccontato che nel suo caso i Blues non avrebbero fatto resistenza (a maggior ragione considerato il contratto in scadenza) e che l’operazione sarebbe dipesa dall’uscita di Politano (sempre più ai margini). Nelle ultime ore anche il tecnico Lampard lo ha sdoganato, rivelando che “Giroud può andare via anche senza un sostituto”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che sono un assist d’oro per l’Inter, pronto ad entrare in azione per regalare a Conte un importante rinforzo in attacco.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea