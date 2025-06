Giroud: “La 9 del Milan era stregata. Sono riuscito a sfatare quel tabù”

14/06/2025 | 14:00:52

Oliver Giroud , ex attaccante del Milan, ora ai Los Angeles FC, ha raccontato anche un aneddoto del suo passato in rossonero. Il centravanti francese, intervenuto ieri in conferenza stampa con il Los Angeles FC, ha commentato: “Quando sono arrivato al Milan, Maldini mi ha avvertito che il numero 9 era stregato. L’ho preso comunque e gli ho dimostrato che si sbagliava. Liam Delap ha molto talento, se la caverà benissimo”.

Foto: Instagram Los Angeles FC