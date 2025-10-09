Giroud: “Il Lille sarà il mio ultimo club in carriera. Inizio positivo, felice di questa esperienza”

09/10/2025 | 22:57:18

Olivier Giroud, ex attaccante della Nazionale francese e del Milan, è intervenuto ai microfoni di “After Thursday” trasmissione di RMC e ha parlato del suo futuro: “Il Lille? Mi sono adattato bene, ho avuto un buon inizio di stagione e una buona preparazione. La mia integrazione è avvenuta in modo naturale. Mi sto concentrando su quest’anno, assicurandomi che vada bene, e faremo un bilancio alla fine. Il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio”.

Foto: sito Lille