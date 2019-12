Giroud: “Futuro? A gennaio prenderemo la miglior decisione. Potrei anche tornare in Francia”

Olivier Giroud, attaccante ai margini del Chelsea e in orbita Inter in vista del mercato di gennaio, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Dauphine Libere. Queste le sue dichiarazioni: “​Per il momento sono un giocatore del Chelsea. Ho ancora qualche partita da giocare con questo club prima dell’apertura del mercato. Poi ci siederemo attorno a un tavolo e prenderemo la miglior decisione per me. Un ritorno in Francia è una delle possibili soluzioni”, ha chiuso Giroud, corteggiato da diverse società.

Foto: Twitter ufficiale Europa League