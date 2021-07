Giroud entra e segna, il Milan lo esalta: “Non male, Oli!”

Questa sera il Milan ha pareggiato in amichevole col Nizza 1-1. Grande protagonista del match è stato l’attaccante francese Oliver Giroud, che al primo pallone toccato, dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo, ha trafitto la porta dei transalpini con una bella incornata. Un inizio niente male per l’ex centravanti del Chelsea. Anche il club rossonero ha voluto sottolineare la sua ottima prestazione postando sul proprio account Twitter il seguente messaggio:

“Non male, Oli!”

Foto: Twitter Milan