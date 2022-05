Giroud elogia Tonali: “Bravissimo birthday boy. Andiamo!”

La vittoria di ieri sera consente al Milan di rimanere a due giornate dalla fine, ancora in testa al campionato e contro l’Atalanta potrà permettersi addirittura due risultati per essere già campione d’Italia nel caso in cui l’Inter non vincesse contro il Cagliari. Uno dei protagonisti della serata di Verona, è stato senz’altro Tonali, il quale su Instagram viene elogiato da Giroud pubblicando un post che recita: “Bravissimo birthday boy. Andiamo!” sottolineando il fatto che ieri era il compleanno dell’ex centrocampista del Brescia.

Foto: Tonali-Instagram-personale