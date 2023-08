Giroud e Pulisic firmano il bis del Milan in casa del Bologna (2-0)

Il Milan risponde presente e inizia la stagione 2023-24 vincendo 2-0 in casa del Bologna con le firme di Olivier Giroud e di Cristian Pulisic. La prima occasione è subito per i padroni di casa con la traversa a fermare la conclusione di Lykogiannis. Ma è il Milan a passare in vantaggio all’11’: traversone di Pulisic che pesca l’ottimo inserimento di Reijnders sul secondo palo che la rimette dentro dove trova Olivier Giroud che non perdona la difesa rossoblu. Immediata la risposta dei padroni di casa che ci provano, prima, con Ndoye e poi con Ferguson. Ma sono ancora i rossoneri a trovare la via del gol con una grande conclusione dalla distanza con Pulisic dopo la sponda di Giroud. Nel finale crescono gli uomini di Thiago Motta, ma senza creare particolari problemi alla retroguardia rossonera. Nella ripresa Thiago Motta inserisce subito Orsolini al posto di Moro e i suoi ragazzi spingono fin da subito. E al 59′ arriva la grande occasione per Ndoye, ma l’esterno colpisce il palo. Ritmi che calano inevitabilmente nella ripresa, complice il terribile caldo di questi giorni. Il Milan gestisce bene nonostante le iniziative bolognesi non manchino anche nei minuti finali. C’è anche spazio per l’esordio di Okafor e Chukwueze, poi l’assolo di Leao, che dopo una grande giocata personale centra il palo della porta difesa da Skorupski.

Foto: Instagram Milan