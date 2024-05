Giroud: “Dopo l’Europeo lascerò la Nazionale francese”

Olivier Giroud lascerà la Nazionale francese dopo Euro 2024.

L’attaccante ha annunciato in un’intervista rilasciata a L’Equipe che dopo l’Europeo non giocherà più con la Francia: “A dire il vero devo dire che questa sarà la mia ultima competizione con le Bleus. Ovviamente mi mancherà tantissimo, ma penso che sarà finita dopo questa estate. Dobbiamo lasciare spazio ai giovani”.

Giroud ha aggiunto: “Bisogna saper anche non strafare con la stagione. Devi trovare il giusto equilibrio. Dopo non bisognerebbe mai dire ‘non berrò più l’acqua dalla fontana’, ma essere realisti. Come ho detto, sento anche la stanchezza fisica e mentale. Varane lo ha detto dopo il Mondiale e ha ragione. Ho sempre detto che mi sarei fermato quando il mio corpo me lo avrebbe chiesto. Penso di avere altri due anni buoni, ma per la Francia, secondo me, sarà finita”.

Foto: Instagram Giroud