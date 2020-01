Giroud, dallo stallo Inter ai rumors inglesi del pomeriggio sul Tottenham

Il Tottenham deve necessariamente prendere un sostituto dell’infortunato Kane (ai box almeno fino ad aprile). Sulla lista degli Spurs resiste il nome di Krzysztof Piatek, sempre più ai margini del Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic. L’attaccante polacco non è affatto intoccabile, anzi, ma partirebbe soltanto alle condizioni del club rossonero. Ovvero che la valutazione non scenda sotto i 30 milioni, al massimo 28, escludendo contropartite tecniche. Occhio, però, perché nel pomeriggio diversi tabloid inglesi hanno accostato al Tottenham il nome di Olivier Giroud, in scadenza con il Chelsea e bloccato da settimane dall’Inter. Il club nerazzurro, però, attualmente è in una fase di stallo: come vi abbiamo raccontato, infatti, l’Inter sta decidendo proprio in queste ore se procedere all’acquisto di un altro attaccante o meno. Dalle valutazioni della giornata che sta per concludersi è emerso il concetto che un nuovo acquisto per il reparto offensivo non vada considerato come un passaggio scontato. Non possiamo dunque escludere che i nerazzurri decidano di restare con l’attuale pacchetto avanzato: non è una sentenza definitiva (il mercato cambia ogni minuto), ma è una possibilità da tenere in considerazione. Ecco perché Giroud nel frattempo si guarda intorno e la pista Tottenham, anticipata nel pomeriggio dai colleghi inglesi, potrebbe prendere forma…

Foto: Twitter ufficiale Chelsea