Giroud-Chelsea, futuro sempre più in bilico: “Non accetto questa situazione”

Presto il Chelsea potrebbe perdere un’importante pedina nel reparto offensivo, più precisamente Olivier Giroud. Il centravanti francese, in questa stagione spesso chiuso dall’ottimo ed emergente Tammy Abraham, come vi abbiamo già riportato è finito nel mirino di alcune squadre della Major League Soccer, in particolare del Vancouver Whitecaps. E nelle ultime ore, lo stesso attaccante francese ha concesso un’intervista a Le Pelerin nella quale si è sfogato per lo scarso utilizzo in questo avvio di stagione: “Se accetto tutto questo? Non lo accetto. In certe situazioni non devi essere fatalista. Sono sempre stato umile e rispettoso e anche se non sono d’accordo non critico il mio allenatore. Dentro di me però non posso accettare questa situazione, so quanto valgo in campo. L’anno scorso, quando sentivo di giocare, ho chiesto spiegazioni al precedente tecnico”. Il futuro di Giroud al Chelsea è più in bilico che mai…

Foto: L’Equipe