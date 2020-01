Giroud alla Klose: ora Lotito ci prova sul serio

Una volta fu Klose, ora Lotito intende concedersi il bis con Giroud. E sarebbe ovviamente un colpo di spessore per le ambizioni scudetto

del club. Lotito vuole fare sul serio, offre due anni e mezzo di contatto e un progetto competitivo. Giroud, che ha aspettato a lungo l’Inter, vorrebbe lasciare il Chelsea e accetterebbe la proposta. Ma dipende dal club inglese che non ha un sostituto, almeno in queste ore, e che sta valutando diverse ispezioni. Di sicuro Lotito vorrebbe fare a Inzaghi un regalo di spessore all’interno di una straordinaria stagione.

Foto: Chelsea Twitter