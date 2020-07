Giroud accende il Chelsea e alimenta i sogni Champions

Nella gara odierna in Premier League, torna a vincere il Chelsea dopo la cocente sconfitta subita contro lo Sheffield United. Gli uomini di Lampard, nell’anticipo della 36esima giornata, hanno vinto in casa contro il Norwich ormai retrocesso. I Blues sono passati in vantaggio al 46′ del primo tempo con un gol di Giroud che approfitta di un bel cross dalla sinistra di Pulisic, l’attaccante francese bravo ad evitare la marcatura di Klose batte da pochi passi Krul. Con la vittoria odierna i londinesi continuano la scalata verso la prossima Champions League con Leicester e Manchester United alle costole a due giornate dalla fine.

Foto: profilo twitter Chelsea