Giroud: “A gennaio vicino all’addio al Chelsea. Ecco come Lampard mi ha convinto a restare”

Olivier Giroud lo scorso gennaio è stato a un passo dall’addio al Chelsea. L’attaccante francese prima era stato a lungo corteggiato dall’Inter e poi – negli ultimi giorni di mercato – era diventato il grande obiettivo della Lazio. Un’operazione, però, sfumata sul più bello, con Giroud che pochi mesi dopo ha firmato il rinnovo fino al 2021 con i Blues. Lo stesso centravanti classe ’86 oggi ha parlato così ai canali ufficiali del Chelsea: “Sono stato davvero a un passo dal lasciare il club perché volevo giocare di più. Il direttore mi disse che non poteva lasciarmi andare perché non aveva trovato un sostituto. Poi Frankie Lampard mi ha parlato in privato e mi ha convinto dicendo che mi avrebbe fatto giocare di più. E ha rispettato la parola data. Ora voglio vincere”.

