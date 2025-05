Girona, paura per Michel: “Sono ricoverato, devo prendermi un periodo di riposo”

09/05/2025 | 11:27:54

Il tecnico del Girona Michel ha tranquillizzato i tifosi dopo la notizia del ricovero, diramata dal club in maniera ufficiale nelle scorse ore: “Dopo aver ascoltato i consigli dei medici, che ringrazio per la loro cura e professionalità, dovrò prendermi qualche giorno di riposo per riprendermi e tornare in campo il prima possibile. Mi sento bene, sono sotto osservazione medica e conto già i giorni che mi separano dal poter tornare al lavoro e continuare a lottare per il resto della stagione”. Il tecnico non sarà in panchina nel fine settimana contro il Villareal: “Dovrò essere ricoverato in ospedale per qualche giorno in osservazione”.

FOTO: Instagram Michel