Girelli: “Nel 2021 vorrei il Triplete con la Juve, la società se lo merita”

Cristiana Girelli, calciatrice della Nazionale e della Juventus Women, ha parlato del 2020 che si sta per concludere a JTV:

“E’ stato un anno bello, molto inaspettato, però allo stesso tempo è stato strano perché abbiamo avuto a che fare con la pandemia che a marzo ci ha bloccato, tutte le attività bloccate e dal punto di vista calcistico è stato molto brutto perché non potevamo più fare quello che volevamo fare però era giusto fermarsi, poi abbiamo ripreso alla grande. E’ stato difficile, non sai come comportarti e come reagire, capita tutto all’improvviso, magari a dicembre del 2019 quando gli ultimi secondi ti portano ad augurarti tante cose e invece hai dovuto fare un passo indietro e apprezzare quello che hai e ho iniziato a non dare per scontato nulla, la salute, anche un semplice allenamento.

Obiettivi per il 2021? Sicuramente vincere, il desiderio di vincere tutto quello che c’è da vincere. Togliermi tante soddisfazioni anche professionali perché gli anni aumentano. Sono molto giovane nell’animo ma non sono più giovincella.

Voglio vincere, magari fare il Triplete e sperare in un passo in avanti in Champions perché la società se lo merita. E credo che sia importante essere nella lista delle squadre che parteciperanno a Euro 2022 con la Nazionale”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus FC Women