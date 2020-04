Sebastian Giovinco, fantasista ex Juventus e Parma ora in Arabia Saudita con l’Al-Hilal, ha parlato a Juventus TV: “A differenza che in America, in Arabia Saudita ci sono tanti calciatori di qualità. Qui piace tanto andare sugli esterni, non è proprio il mio calcio, anche se ho avuto comunque l’opportunità di vincere”.