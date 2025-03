Giovanni Simeone: “Mai lavorato tanto come in questa stagione”

Giovanni Simeone è intervenuto a Radio CRC per giudicare l’attuale momento del Napoli. E tra le altre dichiarazioni è stato significativo un passaggio dell’attaccante azzurro. “Non ho mai lavorato così tanto nella mia vita. Non so come finirà questa stagione, ma non dimenticherò mai tutto quello che abbiamo fatto quest’anno: è stato davvero difficile a livello fisico e mentale, ma una volta che raggiungi un determinato livello diventa una cosa positiva. La sofferenza diventa piacevole poiché inizi a vedere i risultati. Alla fine, si vede il lavoro fatto”.

Foto: Instagram Napoli