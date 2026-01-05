Giovanni Reyna: “Lo United su Pulisic? Deciderà il meglio per la sua carriera, al Milan sposta gli equlibri”

Intervistato da MilanNews, Giovanni Reyna si è espresso così sul connazionale Pulisic: “Ormai conosco Christian da tanti anni. Negli anni abbiamo costruito un bel rapporto in campo e fuori. È bello vedere che sta spostando gli equilibri al Milan. Lui è un ispirazione per tanti bambini in America e sopratutto per le prossime generazioni. Non c’è molto da dire: parliamo di un giocatore straordinario ma allo stesso tempo di un ragazzo semplicissimo. Lui è davvero fantastico. Sono felice che stia facendo bene a Milano. Sono sicuro che prenderà la miglior decisione per se stesso. Lo United su Pulisic? Non sono affari miei”.

