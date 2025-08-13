Giovanni Leoni, un baby italiano alla conquista di Anfield Road

13/08/2025 | 22:05:49

Come raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari di Sportitalia lo scorso 5 agosto, Giovanni Leoni si appresta a diventare un nuovo difensore del Liverpool. Il talento di proprietà del Parma è pronto a trasferirsi in Premier dopo un’operazione rapidissima da circa 35 milioni e che porterà un nuovo italiano tra le fila dei Reds, dopo la sfortunata avventura di Federico Chiesa che un anno fa dopo la rottura con la Juve decise di seguire il sogno inglese. Il difensore classe 2006 si è messo in mostra nella passata stagione con la maglia del Parma, in particolare sotto la direzione di Chivu, dove ha raccolto 17 presenze e mettendo a segno anche una rete. Numeri e prestazioni solide che non sono passate inosservati neanche dalle parti di Liverpool, fino alla decisione di affondare il colpo in una trattativa lampo, nata e sviluppata negli ultimi otto giorni.

foto: sito Parma