Di Lorenzo carica i tifosi sui social e spunta un video di Maradona

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, usa la via dei social per rendere ancora più calda la partita tra Napoli e Milan di stasera valevole per il ritorno dei quarti di Champions League. L’ex terzino dell’Empoli sul suo account Instagram ha pubblicato un video montaggio dei migliori momenti della sua squadra in questa stagione, ad aprire il filmato uno spezzone di un’intervista di Maradona che pronuncia le seguenti parole: “Non voglio una sola bandiera del Milan, voglio vedere uno stadio tutto azzurro”.

Foto: Twitter Napoli