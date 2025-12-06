Giovane: “Vittoria importante, ora testa alla Fiorentina, sarà una sfida delicata”

07/12/2025 | 00:10:33

L’attaccante del Verona, Giovane, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Atalanta.

Queste le sue parole: “Molto contento per questo premio. La squadra ha lavorato tanto, era una partita molto importante. Sono molto felice e vincere è un’emozione grande, non solo per me”. Da qui si riparte “Sì. Ne parlavo con tutti: basta una vittoria e la fiducia arriva. Sono felice per il premio ma il merito è di tutta la squadra, tecnica e con un grande allenatore. Non abbiamo ancora finito, la prossima settimana c’è una partita troppo importante e delicata contro la Fiorentina”.

Su Zanetti “Grande allenatore, non solo per me. Gli voglio bene come voglio bene alla squadra”.

Foto: sito Verona