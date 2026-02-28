Giovane: “Sono troppo felice per questo assist. Sono contento di essere tornato a Verona, sono grato all’Hellas”

28/02/2026 | 21:40:44

L’attaccante del Napoli, Giovane, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Sono troppo felice per questo assist. Una partita difficile, come squadra sapevamo che sarebbe stata una partita importante. Dico sempre che finita la partita si pensa alla prossima, questo è l’importante. Ovviamente voglio il gol, ma se posso aiutare la mia squadra con un assist sono felice così. Se mi hanno dato fastidio i fischi? Sono felice di essere tornato a Verona, ho abitato qui solo sei mesi, ma mi sono ambientato molto bene anche come persona. Lo so che il Verona ora è in un momento difficile, ma io sono sono stato molto felice, ho grande gratitudine per l’Hellas. Attraverso il Verona sono andato al Napoli, ma oggi sono felice di aver vinto la partita”.

Foto: X Napoli