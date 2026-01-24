Giovane-Napoli in 5 giorni. La Juve mai in corsa, oggi il battesimo

25/01/2026 | 00:15:38

Giovane al Napoli in 5 giorni. Il 19 gennaio vi avevamo svelato che il Napoli avrebbe potuto chiudere in poco tempo, infatti presto sarebbe arrivata l’offerta da 20 milioni che ha chiuso la pratica. Proprio in quelle ore del 19 gennaio anche la Juve era stata accostata al brasiliano in uscita dal Verona, in tandem con una Lazio per una ipotetica – molto ipotetica – corsa a tre. I biancocelesti, è vero, ci hanno provato ma era stato segnalato troppo affollamento per Giovane rispetto al reale stato delle trattative (esagerato inserire la Juve, mai davvero collegata). Dal famoso 19 gennaio il Napoli è stato davvero l’unico club che ha mantenuto il vantaggio chiudendo in 5 giorni. Stasera alle 18 Giovane troverà sì la Juventus, ma da avversario e per la prima volta con la maglia azzurra.

foto x napoli