Giovane-Napoli: al via le visite a Milano

24/01/2026 | 11:25:13

L’attaccante Giovane è arrivato da pochi minuti alla clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi alle visite con il Napoli. Il club azzurro ha cambiato programma e ha preferito che l’ex Verona anticipasse l’arrivo della squadra al Nord in vista della gara in casa della Juve di domani alle 18. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva il Napoli aveva

deciso di uscire allo scoperto lo scorso 19 gennaio, un paio di serie fa abbiamo aggiunto l’offerta da 20 milioni che ha messo subito tutti d’accordo e scavalcato la concorrenza della Lazio che aveva sondato domenica scorsa.

Foto: sito Verona