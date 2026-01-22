Giovane, il Napoli al traguardo! Accordo totale con il Verona

22/01/2026 | 22:28:48

Giovane sarà un nuovo attaccante del Napoli. Confermate le nostre esclusive dal 19 gennaio per arrivare alle 19 di oggi. Confermata anche la cifra: 20 milioni, intesa sulle modalità di pagamento, superato qualsiasi tipo di intoppo. La Lazio è rimasta in corsa fino a quando il Napoli non ha fatto irruzione chiudendo la pratica. Un talentuoso attaccante classe 2003 presto a disposizione di Antonio Conte.

