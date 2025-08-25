Giovane: “Felice per l’esordio e per l’assist. Voglio trascinare il Verona verso la salvezza”

25/08/2025 | 21:24:20

Esordio per Giovane nel Verona, subito con un assist nell’1-1 in casa dell’Udinese.

Queste le parole del giocatore: “È stata la mia prima gara con il Verona e sono molto felice. In Brasile ero abituato a giocare tanti minuti, qui ho disputato 90 minuti ed è arrivato anche il mio primo assist. Voglio ringraziare Dio e i miei compagni di squadra, che mi stanno aiutando tanto in questo percorso di ambientamento. Spero di vivere una grande stagione.”

I tuoi obiettivi per quest’anno con la maglia gialloblù?

“Prima di tutto voglio aiutare la squadra. L’anno scorso ho avuto una stagione complicata per via di diversi problemi fisici, ma adesso l’obiettivo è restare in forma e dare il massimo per i compagni. Il mio primo pensiero è conquistare più punti possibile, perché il nostro obiettivo è rimanere in Serie A.”

Foto: sito Verona