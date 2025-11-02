Giovane e bravo: il Verona ha trovato un’altra pepita

02/11/2025 | 14:35:39

Giovane e bravo, il Verona ha trovato un’altra pepita. Nel segno della continuità e della ricerca di gioielli, missione da sempre del direttore sportivo Sogliano che sta dando grandi soddisfazioni. Il gol all’Inter non è altro che la consacrazione per un attaccante che fin dai primi passi in Serie A aveva evidenziato doti nettamente superiori alla media. Classe 2003, 22 anni ancora da compiere, alle spalle una lunga trafila con il Corinthians: l’Hellas è sceso in campo al momento giusto, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Arrivato a parametro zero la scorsa estate, non ci sono dubbi che sarà una delle prossime plusvalenze nel rispetto di una tradizione consolidata. Giovane gioca largo per scelta, ha dribbling e velocità, ma chi lo conosce bene non ha dubbi sul fatto che segni poco in rapporto alle sue enormi qualità tecniche. Il gol all’Inter può essere quello giusto per ripetersi e per esaltare una stagione che vivrà comunque in copertina.

Foto: sito Hellas Verona.

