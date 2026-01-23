Giovane atteso a Napoli: Conte lo vuole contro la Juve

23/01/2026

Un rincorsa lunga 3 giorni: il 19 gennaio scorso avevamo svelato che il Napoli sarebbe andato su Giovane, ieri il club ha chiuso gli accordi con il Verona. Confermata anche la cifra, 20 milioni, la giornata di oggi è servita solo per mettere a posto i dettagli con l’attaccante classe 2003. Ma chiaramente non erano previsti problemi, semplicemente perché quando ha saputo del Napoli l’attaccante ha aperto in modo assoluto. Adesso Giovane è atteso in Campania per un supplemento di visite semplicemente perché le aveva già sostenute con il Verona. E l’intento è quello di completare l’iter in poche ore per consentire di essere a disposizione di Antonio Conte casa della Juventus (domenica pomeriggio alle 18). E nell’emergenza in casa Napoli la presenza di Giovane diventa preziosa.

