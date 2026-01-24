Giovane al Napoli: una rincorsa dal 19 gennaio, ora è ufficiale!

24/01/2026 | 19:51:13

Giovane al Napoli: ve ne avevamo parlato a novembre e poi il 19 gennaio vi avevamo svelato l’irruzione del Napoli con l’offerta presentata qualche giorno dopo.

Questo il comunicato del club:

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona.

Nato il 24 novembre 2003, l’attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23.

Benvenuto, Giovane!”.

Foto: X Napoli