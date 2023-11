Giornalismo in lutto: morto Franco Zuccalà, volto storico di “Novantesimo minuto”

Lutto nel mondo del giornalismo: nella notte è scomparso Franco Zuccalà, 83 anni, catanese con alle spalle una lunga carriera in Rai e in diversi quotidiani. Ma la maggiore notorietà l’aveva raggiunta con i suoi servizi per “La Domenica Sportiva” e “Novantesimo minuto”. Alla famiglia Zuccalà giungano le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Zuccalà Twitter