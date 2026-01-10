Gioiello di Baturina, il Como acciuffa il Bologna in 10 (Cambiaghi espulso dopo il gol). Quattro gol a Udine: 2-2

10/01/2026 | 17:02:10

Sono terminate le partite delle 15 di Serie A.

Un pareggio nel recupero tra Bologna e Como. Nel primo tempo regna l’equilibrio, con entrambe le squadre che non sono riuscite a trovare con precisione lo specchio della porta, andando all’intervallo sullo 0-0.

La partita si sblocca subito nella ripresa. Al 49’ un errore di Vojvoda favorisce Castro, che recupera palla e serve Cambiaghi: l’esterno rossoblù non sbaglia e firma il vantaggio del Bologna. Al 61’ lo stesso Cambiaghi viene però espulso dopo l’intervento del VAR per condotta violenta, lasciando i suoi in dieci uomini. Tre minuti più tardi l’arbitro Abisso assegna un calcio di rigore al Como per un contatto in area tra Vitík e Douvikas, ma dopo la revisione al monitor il rigore viene revocato. Al 90+4′ Baturina su assist di Jesus Rodriguez trova la rete del pareggio chiudendo così la partita.

Termina in pareggio anche la sfida tra Udinese e Pisa. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 13’ con Tramoni, ma la risposta dei friulani arriva al 19’ grazie a Kabasele. Al 40’, dopo l’on field review, l’arbitro Ayroldi concede un rigore all’Udinese per un fallo di Leris su Ekkelenkamp, trasformato da Davis. Nella ripresa il Pisa trova il definitivo 2-2 al 67’ con Meister, bravo a calciare in rete una respinta e a regalare un punto alla formazione toscana.

