Gino Pozzo è a Udine: totali conferme su Gotti sfiduciato. Gli scenari

Gino Pozzo è arrivato a Udine direttamente da Londra per sbrogliare la matassa Udinese. Assolutamente confermato quanto vi abbiamo tra ieri sera e stamattina: Luca Gotti non ha più la fiducia, il club lo ha praticamente sollevato dall’incarico ma deve prima individuare un sostituto. Anche in questo caso la pista spagnola, anticipata da Sportitalia diversi giorni fa, va seguita con estrema attenzione, mentre le soluzioni italiane sono quelle note (compreso Maran già nel mirino del club friulano). Attenzione anche alla posizione di Pierpaolo Marino, il più grande sostenitore di Gotti, che non gode più della fiducia che aveva prima. Ma adesso sarà Gino Pozzo a prendere una decisione a nome della proprietà, l’Udinese – in attesa del Milan – vuole uscire dal momento difficile.

FOTO: Sito Udinese