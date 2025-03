Gineitis risponde a Marusic: Torino-Lazio finisce 1-1. Biancocelesti a pari punti con la Roma

La Lazio frena in ottica Champions League. Finisce 1-1 all’Olimpico contro il Torino nel posticipo della 30a giornata di Serie A.

Accade tutto nella ripresa. Lazio in vantaggio al 57′ con Marusic, che sembra lanciare i biancocelesti. Ma il Torino non molla e la riprende all’81’ con Gineitis. Un gol che gela l’Olimpico, Lazio che prova il forcing finale ma il Torino non cede. Finisce 1-1. Terzo pareggio consecutivo in casa per la Lazio che vede ora il quarto posto a 4 punti. I biancocelesti salgono a 52 punti, gli stessi della Roma (al derby di gennaio la Lazio era 16 punti avanti).

Il Torino sale a 39 punti.

